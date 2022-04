Claire EUZEN

De formation ingénieur agroalimentaire avec une spécialisation en emballages, mes compétences techniques sont les suivantes:



• Connaissances des matières premières et des différents modes de conditionnement

• Étudier une faisabilité industrielle

• Concevoir et expérimenter les prototypes

• Préparer et mener des essais industriels

• Réaliser une veille concurrentielle et une étude bibliographique

• Réaliser une étude sensorielle

• Réaliser des analyses en laboratoire



Celle-ci sont consolidées par des compétences de gestion de projets et communication:

• Utilisation de MS Project

• Gestion d’équipes multidisciplinaires

• Utilisation de Share Point comme outil de communication d’équipe

• Interaction avec de nombreux services internes et externes à l’entreprise

• Capacité à organiser les différentes étapes d’un projet

• Contact avec des sous-contractants pour assemblages

• Rédaction de compte-rendus, rapports



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Chef de projet idéalement dans le développement de nouveaux emballages dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique.



Mes compétences :

packaging

Gestion de projet

Recherche et Développement

Agroalimentaire