Je conseille les acteurs du BTP (MO, MOE, constructeurs, assureurs...) de la Nouvelle Aquitaine dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la ventilation et de la plomberie.

Ces domaines sont souvent sources de malfaçons, de mécontentements et par conséquent de litiges parfois très coûteux.

Mon objectif est d'accompagner les projets lors de leurs différents stades critiques et incontournables afin d'obtenir la satisfaction des utilisateurs finaux complétée par des économies d'énergie.



Si une opération est faite dans l'ordre, dans l'anticipation et la concertation alors :

LE GENIE CLIMATIQUE ET LA PLOMBERIE NE SERONT PLUS UN SOUCI !



Cyril GEHIER

gehier@2gcp.fr

06 20 15 13 53

http://www.2gcp.fr/



Mes compétences :

Management

Génie climatique

Relation client

Energies renouvelables

Elaboration de solutions techniques

Chiffrage de prix de revient

Négociation commerciale

Ingénierie

Analyse des besoins

Etudes

Gestion budgétaire

Economie d'énergie

Expertise technique

Direction de projet

Conseil

Efficacité énergétique

Direction de centre de profits

Audit énergétique