Cyril GERVAIS

Ingénieur en génie mécanique, je possède une expérience significative dans la conception de machines spéciales pour l'industrie, et dans la participation a des projets clés en main.

De par mon parcours professionnel, mes compétences s’articulent autour de la mécanique et de la chaudronnerie, avec un intérêt tout particulier pour la CAO et les technologies en lien avec l'usine du futur 4.0.



Mes compétences :

Qualité produit

Contrôle non destructif

Ingénierie

Résistance du matériau

Conception

Génie mécanique

Etude technique