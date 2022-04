Mon métier:

Depuis 14 ans, je fournis à des directions générales ou des directions d'unités des analyses économiques et financières, nécessaire au pilotage opérationnel et stratégique. J'accompagne des responsables dans la gestion d'activité et la prise de décision.



Mes missions:

Construire

• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale.

• Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, et le cadre du reporting.



Prévoir

• Effectuer et piloter le processus budgétaire.

• Participer à la définition des objectifs.

• Élaborer le plan à moyen terme.

• Établir des prévisions en cours d'année sur la base des budgets corrigés des événements de la période en cours.



Analyser et alerter

• Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des résultats par rapport aux budgets et objectifs.

• Rédiger les synthèses de commentaires de l'activité.



Améliorer les performances de l’entreprise

• Anticiper les dérives, mener des actions correctrices.

• Contrôler que ces actions correctrices aient bien les effets escomptés.

• Déterminer les zones d'optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser des économies.



Mes réalisations:

Construire et développer le contrôle de gestion d'une société

• Piloter le processus budgétaire et assurer la production du reporting consolidé mensuel

• Suivre la politique d'optimisation des marges (marché/client/produit) et piloter le contrôle de gestion industriel (calcul des coûts de revient, stocks, investissements).

Optimiser le besoin en fond de roulement d'une société

• Réviser la relation fournisseur sur les conditions de règlement, de livraison et de stockage.

• Identifier le potentiel de gain de stock et suivre les actions du plan de réductions



Pour aller plus loin:

Tél: +33(0)675320206

Email: cyril.giffaut@yahoo.fr



Mes compétences :

Reporting

Contrôle de gestion

Finance

Audit

Gestion de projet