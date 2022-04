Karine LIGER

15 ans d’expérience dans les métiers de la finance :

- Contrôle de gestion, trésorerie, comptabilité

- Gestion de projet international (process, outil, formation…)

- Définition et suivi de plan d’action

- Identification et suivi de KPI

- Business Partner auprès des responsables opérationnels



Passionnée par mon métier, je me mets au service de l’entreprise. Quotidiennement, je suis un double objectif : l’optimisation des process et la diffusion d’éléments financiers fiables.



J’aime relever des défis, m’investir dans des projets d'organisation et de système d'information.



Mes compétences :

Cerg Finance

SAP

Efficy

Sage