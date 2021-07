Nelly SANTA JORGE

Responsable Communication, je suis capable de définir la stratégie de communication interne et externe, d'un groupe ou d'une société, de définir les actions de communication, de les mettre en œuvre et de les suivre.



D'une bonne capacité d'écoute et d'un bon relationnel, je sais prendre en compte les attentes de mes interlocuteurs, en local comme dans les filiales.



Print, événementiel, réseaux sociaux, participation à des salons, communication interne... différents aspects de la communication que je sais combiner pour atteindre les objectifs de communication.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Automobile

chargée de communication

Communication

Espagnol

Portugais

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Community management