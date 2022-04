Cyril GIMENEZ

Apres10 ans d'expérience enrichissante dans le secteur de la distribution Bureautique et Informatique, chez JAPEL puis chez DEXXON DATA MEDIA, j'ai eu l'opportunité au travers de mon poste de Responsable d'Agences Régionales, de découvrir le management d'équipes commerciales et techniques sur les régions PACA, Bretagne, puis Alsace. Des structures de 10 personnes maximum, réactives et efficaces.

Fort des ces expériences et de mes contacts, j'ai décidé de créer SUD PRINTER en 2005, société spécialisée dans les solutions d'impressions et d'archivage basée à Marseille avec un rayonnement essentiellement PACA, et des partenaires sur Paris et d'autres régions.

Notre équipe, composée de 5 personnes intervient de Montpellier jusque dans les Alpes Maritimes et Monaco en passant par les Bouches du Rhône.

En 2008, je décide de créer INITECH, pour donner une orientation informatique complémentaire à mon activité initiale. Afin de consolider mes résultats, je rachète en 2010, la société CICADA, spécialisée depuis 14 ans dans l'infogérance.

A ce jour la Holding Invest Technology Development (I.T.D.) pilote ces deux structures opérationnelles.