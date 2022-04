Cyril GIRARD

"Si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et que l'on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme.

Mais si tu as une idée, que j'ai une idée, et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun deux idées".



Bernard Shaw



Homme de terrain, pro-actif et pragmatique, je suis en recherche d'un nouveau challenge dans le domaine commercial. Avide de développer mes compétences, de me remettre en question par la confrontation à d'autres idées, je souhaite aujourd'hui m’intégrer dans une société qui puisse me garantir à la fois une certaine stabilité et des possibilités d’évolution (en contrepartie d’une loyauté et d’un investissement total bien sûr).



Mes différentes fonctions m’ont permis d’acquérir les qualités nécessaires à l’exercice du commerce BtoB et plus particulièrement les achats ce qui me permet d’occuper aujourd’hui le poste d’acheteur terrain pour la société Futura trading où je suis en charge de la gestion, du développement d’un portefeuille client important et de la création d’un réseau de prescripteurs sur le secteur de la Bretagne.



Mes compétences :

Négociation

Gestion de portefeuille client

Technique d'entretien et de communication

Pilotage d'activité

Cycle de vente

Microsoft office

Techniques de vente

Création de portefeuille

Animation d'équipe

CRM

ERP SAP

Recrutement

Prospection

Formation

Vente

Empathie et sens de l'écoute

Achats