Cyril GIRARD

Je pense, en effet, que mes qualifications et mon expérience professionnelle

peuvent correspondre à vos besoins. J’aspire grandement à l’obtention de cet

emploi pour la qualité de vie qu’il offre et son aspect social que j’apprécie

beaucoup. Croyez en ma très grande motivation.



J’ai exercé dans de nombreux domaines qui m’ont permis d’améliorer mon sens du

relationnel. En travaillant notamment en tant qu’agent RATP au service du public,

j’ai pu apprendre à régler des conflits avec patience et

compréhension, et à être organisé tout en restant agréable. Cela a aussi

favorisé mon sens de la communication et de l’écoute.



De plus mon expérience de gérant d’entreprise (auto-entrepreneur) m’a appris la

polyvalence, l’autonomie et la fermeté lorsque la situation l’impose.



Comme vous pourrez le constater sur mon CV, j’ai eu l’occasion d’effectuer de

nombreux travaux manuels dans le bâtiment, en particulier de la peinture,

mais j’ai aussi effectué la plupart des tâches nécessaires à la rénovation d’un

appartement (carrelage, électricité, plomberie, menuiserie,…etc) Je suis certain que ces compétences

réunies peuvent être un atout pour le métier de gardien d’immeuble.



Ayant plusieurs amis exerçant ce métier, je sais tout à fait à quoi m’attendre et

j’ai conscience des difficultés liées à cet emploi. Je vous renouvelle cependant ma bonne volonté.



J’espère vous avoir convaincu de mon sérieux, de ma capacité d’adaptation, de ma bonne

présentation et de ma motivation. Mais toutes ces compétences n’ont aucune valeur sans l’honnêteté, la rigueur, choses dont je suis conscient et dont il manque cruellement aujourd’hui.





Mes compétences :

