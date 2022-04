Cyril GIRAUD

Infographiste créatif et exécutant depuis 18 ans, j’ai su conserver ma passion pour ce métier mais aussi l’enrichir, la développer et évoluer vers des fonctions de responsable de studio. M’investir et me mettre au service d’une équipe afin de progresser et réussir sont parties intégrantes de mon métier et de ma conception du travail.



Quel que soit le type de communication (interne ou externe, commerciale ou institutionnelle), ou le type de support (plaquettes, insertions presse, magazines, livres, journaux, guides, campagnes publicitaires, concepts de création, chartes graphiques, logos, webdesign…), je peux présenter les meilleures propositions.



Ma maîtrise des environnements Macintosh/PC, des logiciels associés (Xpress, Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Pack Office…) et de la chaîne graphique me permet de m’adapter rapidement à toutes les demandes et procédures.



Mes compétences :

Créatif

Édition

infographiste