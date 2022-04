Cyril GLEYZE

Responsable d’une équipe de 8 personnes.

Analyser les demandes d’interventions, les compléter le cas échéant par un diagnostic sur site.

Préparer les interventions dans la GMAO .

Elaborer les procédures d’interventions (gammes, moyens humains et outillage).

Planifier les interventions et définir des priorités suivant les critères de sécurité, logistique et contraintes de production.

Etablir les permis de travail.

Superviser les opérations de maintenance réalisées par mes équipes, s’assurer du respect des délais d'exécution et de la qualité du travail réalisé par mes des équipes.

Vérifier la qualité des interventions de mes équipes par des contrôles fréquents sur les sites.

Participer aux audits organisés par le site et par le Service Maintenance de ma société.

S’assurer que le transfert de connaissances par compagnonnage se fait correctement dans mes équipes.

S’assurer que les membres de mes équipes ont bien les compétences requises pour les tâches qui leurs sont confiées et proposer des mesures correctives le cas échéant.

Participer aux évaluations des collaborateurs mon équipe

Participer aux analyses et investigations en cas de défaillances techniques.

Vérifier et analyser les paramètres de maintenance conditionnelle et initier des actions afin de réduire les opérations de maintenance corrective.

Participer au commissionning des installations neuves ou modifies.

Déceler les interventions de maintenance corrective récurrentes

Etudier et préconiser toutes modifications afin de rendre les installations fiables.

Etablir des rapports d’intervention.

Rédiger des rapports techniques suite à des avaries ou interventions exceptionnelles, en mentionnant les recommandations nécessaires.

Etablir un rapport journalier de mon activité.

Avoir des connaissances et appliquer les règles HSE.





Mes compétences :

Compétences organisationnelles / managériales

Compétences liées à l’emploi