Cyril GOASDUFF

Bonjour,



Depuis septembre 2010, je suis diplômé de l'ENSIBS (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bretagne Sud) spécialité Ingénierie Logiciel.



Mes formations (IUT et ENSIBS) et mes expériences professionnelles m'ont permis de maîtriser plusieurs langages de programmation (Java, SQL, XSL, ...) et d'avoir de fortes compétences en modélisation (UML, IDM, ...). Elles m'ont aussi permis de comprendre et formaliser le besoin d'un client (suivi de la méthode MIBIE).



Mes expériences scolaires, professionnelles et personnelles m'ont permis de m'adapter rapidement à tous types de métiers, d'acquérir un sens des responsabilités, de faire preuve de pédagogie et d'avoir des facilités à travailler en équipe.



Mes compétences :

Eclipse

Informatique

Ingénierie

Ingénieur informatique

JAVA

Jira

Liferay

MDA

Oracle

Qualité

Subversion

UML