Cyril GOBET

Directeur d'exploitation en hôtellerie de plein air depuis 18 ans, jai acquis une forte connaissance de terrain qui ma permis d'appréhender pas à pas les différents aspects de mon métier.



Cette activité, qui nécessite une grande ténacité et beaucoup de présence, a contribué à renforcer mes qualités collaboratives, relationnelles et managériales.



Après avoir fait mes premières armes dans une chaîne familiale Vendéenne, j'ai rejoint l'entreprise Homair Vacances dans le cadre de la reprise d'un site en Bretagne. Puis, la société m'a confié, en parallèle à l'exploitation de mon site, la responsabilité de ses campings en Loire Atlantique, Vendée et Charente Maritime.



Cette expérience réussie, l'aventure a pu continuer au sein du groupe puisque j'ai eu l'opportunité de me recentrer totalement sur mon métier, ma société m'ayant promu comme directeur d'un site premium sur un nouveau camping représentant les 3 marques de la société (Homair, Eurocamp, Alfresco), ainsi qu'un parc en gestion totalement locale (vente, marketing, pricing etc..).



Mes compétences :

Tourisme

Management

Hôtellerie

Formation