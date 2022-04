Cyril GOMBERT

Après près de 15 ans passées à la direction d'un centre d'étude et d'éducation à l'environnement à destination du grand public, j'ai choisi de changer de cibles en me tournant vers les décideurs économiques et politiques. Expert en développement durable, je développe une vision généraliste et ouverte en la matière, considérant la mutation vers un business modèle durable comme une opportunité de stratégie industrielle.. Ma culture de biologiste marin, que j'ai été de par ma formation initiale, me pousse à envisager les problèmes de manière systèmique et sur le long terme. Ouvert sur le monde, je me nourris des exemples innovants développés aux 4 coins du globe en matière de développement durable et m'emploie à les transférer en les adaptant sur mesure aux collectivités ou entreprises. Passionné par les grands changements que connaît actuellement le monde, j'ai également créé un centre d'étude et de promotion du développement que j'ai l'honneur de présider et qui a pour objet de donner une image positive et dynamique, plus communicante, du développement durable....



Mes compétences :

Change Management

Transport

Tourisme durable

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Ville durable

Développement durable

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Gestion de l'Eau

Energies renouvelables