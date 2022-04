Cyril GONOT

Actuellement en poste dans un grand groupe d’expertise , j’interviens pour le compte de nombreuses compagnies d’assurances dans le domaine du bâtiment.

Jai pour objectif d’évaluer dans un délais très courts , le coût des remises en état après sinistres.

L’expérience m’a permis au fil des années d’en maîtriser les contrats mais aussi les conseils nécessaires pour une bonne satisfaction d’assures et d’assureurs .

De plus, mes études dans les domaines du bâtiment et du génie civil me permettent de mettre en oeuvre les artisans adéquats conformément aux dispositions du contrat mais aussi aux exigences techniques. Il est important de rappeler que mon intervention au titre de l’expertise reste avant tout impartiale et dans le respect du contrat signé entre l’assure et son assureur.



Mes compétences :

Expertise technique

Analyse financière

Construction

Conseil