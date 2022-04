Cyril GOUIFFES

Après une formation supérieure à l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, je me suis spécialisé au travers d'un master II en développement économique et expertise microfinance (Grenoble II).



C'est naturellement que j'ai entamé mon parcours professionnel sur le terrain de la coopération internationale par un contrat de mission volontaire dans une institution de microfinance à Jérusalem et Ramallah. Je suis ensuite rentré en France et ai poursuivi mon parcours au sein d'ONG reconnues, toujours en travaillant en tant que chargé de projet microfinance (Solidarités Panjshir et Médecins du Monde). Ce travail était basé à Paris et m'a amené à me déplacer à l'étranger au cours de missions ponctuelles dans le cadre de mon travail ( en particulier Afghanistan et Népal).



Je travaille actuellement au Fonds Européen d'Investissement, à Luxembourg, en tant que coordinateur (road shows, due diligence et fund management) d'un fonds d'investissement dédié au soutien des institutions de microfinance de l'Union Européenne.



Mes compétences :

Finance

Investissement

Microfinance