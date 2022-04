Cyril GOUPIL

Bonjour a tous,

je suis a la recherche d'un CDI comme chef de secteur sur midi Pyrénées, Aujourd'hui trouvé un poste est une bataille ou seul le meilleur reussit, j'aimerai vous prouver que je fait parti de ces candidats.

je sais pas si mon profil vous conviendra alors n’hésitez pas a me donnez des idées et des informations pour l'étoffer



merci et bonne lecture



Mes compétences :

Commercial

Conseiller clientèle

Vendeur

Animateur commercial

responsable livraison

Prospection commerciale

Alimentaire

A l'ecoute

Adaptabilité