Cyril GOVAERT

TRANSPORTS MCG est une entreprise française basée en Seine et Marne (77), qui a fusionné en 2012 avec la société DL EXPRESS crée en 1999.



Notre cœur de métier est le transport express de marchandises, le transport routier en Europe et le stockage. Pour ce faire, nous sommes équipés d’une gamme complète de camions allant du 3T5 au 44T.



Depuis 2013, pour engager son déploiement européen, les transports MCG développent un réseau dans les pays du nord de l’Europe.



Nos valeurs : Sens du client, Esprit d’équipe, Intégrité et Engagement.

Notre ambition : 100% satisfaction client.





Mes compétences :

coordination de projets

gestion de projet

gestion

recrutement

gestion de stocks

chaine logistique

Management