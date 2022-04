Cyril GRANDCOIN

Les secteurs de l'audiovisuel et de l'évènementiel font un usage important de systèmes de diffusion d'information (chrono, résultats sportifs, déroulant d'information...).

Ces systèmes nécessitent le plus souvent un degré d'automatisation important du processus de récupération du flux de données jusqu'à leur mise à l'antenne.



Alimage ( http://alimage.tv ) est spécialiste dans le traitement et l'affichage de données métier pour la télévision (données cyclistes, footbal, rugby, données hippiques) ou l'évènementiel (scoring sur écran géant, digital signage)



Ma mission :

Développement /intégration de solutions d'habillage Broadcast

Intégration / adaptation de solutions d'habillage dynamique (digital signage).

Intégration et développement de systèmes de pilotage de solutions tierces (TVTools, Photoshop, AfterEffect)



Installation/configuration.

Formation utilisateurs/support.



Technologies :

C#, SQL server2005.

Connaissances en php/Mysql.

Administration reseau cisco premier niveau.



Mes compétences :

Broadcast

DevExpress

Digital

Digital SIgnage

Winforms