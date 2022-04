Cyril GRANDJACQUES

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente d'automobiles Haut de Gamme, située à Sainte-Maxime, Golfe de Saint-Tropez. Fort de notre expérience de plus de 16 ans sur le marché Premium, à travailler pour les plus grands constructeurs mondiaux, nous avons appris à satisfaire au mieux notre clientèle grâce à nos services, notre sérieux et notre réactivité.







Nous proposons des véhicules récents de provenance FRANCAISE, disponible IMMEDIATEMENT, au faible kilométrage, qui proviennent de particuliers ou de concessions avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration.







Le savoir faire BEFORE YACHTING... c’est :





• Un stock régulier, avec une disponibilité immédiate



• La recherche personnalisée de la voiture que vous souhaitez



• Des véhicules identifiés, sous garantie (constructeur pour la majorité), kilométrage certifié

• Des reprises



• Le respect de votre commande avec un Bon de Commande clair et précis



• Le partenariat avec nos sociétés de financement qui vous offre des taux attractifs

• Un acompte à la commande, et le solde à la livraison

• Une prise en charge de toute la partie administrative jusqu'à l’obtention de votre carte grise







Votre partenaire BEFORE YACHTING..., spécialiste des véhicules Haut de Gamme, sera heureux de répondre à vos demandes et de les satisfaire dans les plus brefs délais...







BEFORE YACHTING...



Luxury Sport Cars



www.before-yachting.com



Mes compétences :

Oenologie

Recherche

Vente

Yachting