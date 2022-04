Cyril GRIMAULT

J'ai appris mon métier de financier au sein de grands groupes industriels anglo-saxons qui m'ont donné des bases très solides.

A travers mes 20 années d’expérience au sein d'environnements variés (PME, PMI, grands groupes et filiales françaises et anglo-saxonnes), je suis aujourd'hui un Directeur Administratif & Financier très polyvalent qui sait faire et faire faire. Je peux être celui qui prend en charge toutes les fonctions supports et fait fonctionner l'entreprise au quotidien avec beaucoup d'autonomie.

= > Mes compétences sont élargies :

aux RH (GPEC et plan de formation pluriannuel, réglementation sociale et paie) ,

aux services généraux (achats, gestion immobilière multi sites, cadrage juridiques des contrats)

à l'informatique (exploitation et modernisation de l'existant, externalisation d'infrastructures, définition et prise en charge d'un Schéma Directeur).



J'ai bien souvent accompagné des structures en mouvance et en croissance. De fait, je peux être l'homme des missions accompagnant vos changements structurels (consolidation d'une nouvelle filiale par exemple), pilotant vos projets, refondant vos outils (mise en place d'une comptabilité analytique, d'un contrôle de gestion, d'une paie).

= > Mes expertises portent sur :

les systèmes d'informations ;

les opérations de haut de bilan (fusions, acquisitions, transferts d'activités, optimisation fiscale, financement) ;

et la conduite des changements ( nouveau process, nouveau métier).



A travers mon métier, je prends beaucoup de plaisir à être celui qui éclaire la situation, qui explique la stratégie menée et ce vers quoi il faut tendre.



Expérience des secteurs d’activité suivant :

Industrie, automobile (5 ans),

Informatique (4 ans) ;

BTP (3 ans) ;

Médical et médico-social (6 ans) ;

Loisirs & événements (3 ans) ;

Formation.









Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Système d'information

Refonte de processus

Fiscalité

Fusions acquisitions

Projets informatiques

Conduite du changement

Conduite de projet

Juridique

GPEC

Gestion des ressources humaines

Achats

Management de transition

Management