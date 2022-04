Cyril GRODECOEUR

Diplômé d'une école d'ingénieurs en chimie à Lille (ENSCL), après avoir suivi une spécialisation en dernière année dans le traitement de l'eau, j'ai intégré la société IKOS Hydra, filiale du groupe LHOTELLIER IKOS, pour lancer l'activité "eau" dans la région historique du groupe familial.



A l'origine de la création de la structure à Blangy-sur-Bresle (76), j'ai fait évoluer la société en la structurant et en élargissant ses compétences techniques. De plus, par la gestion d'un portefeuille clients (contrats d'exploitation) et la responsabilité du bureau d'études, j'ai œuvré pour son développement commercial.



Mes principales missions durant cette expérience ont été les suivantes :

- conduite de travaux

- gestions technique, administrative et financière de contrats d'exploitation (prestations de service ou affermage)

- encadrement des équipes de terrain

- encadrement de techniciens de bureau d'étude



Mes fonctions m'ont permis d'être à l'interface :

- des maîtres d'ouvrage

- des maîtres d'oeuvre

- organismes institutionnels : SATESE, Agence de l'Eau, Police de l'Eau, ...



En résumé, cette expérience professionnelle m'a formé sur le domaine de l'eau à différents niveaux : conception - chiffrage, construction, exploitation.



Depuis début 2015, j'ai intégré la SAUR au poste de responsable d'exploitation hydrocurage sur la région PACA. Dans le cadre de ce poste, j'encadre les chauffeurs Hydrocureur du périmètre, m'assure du respect des engagements contractuels pour nos clients internes ou externes et développe le portefeuille clients.



Mes compétences :

DSP

Traitement de l'eau

Conducteur de travaux

Réseaux

Eau et assainissement

Veille réglementaire

Collectivités locales

Encadrement

Appels d'offres

Réponse aux appels d'offres

Etude technique

Électromécanique

Electrotechnique

Hydrocurage