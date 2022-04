Cyril GUILLET

Actuellement en poste au sein du groupe GDFSUEZ, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité dans le domaine commercial.

Récemment diplômé de l'IDRAC LYON ( master 1 en management d'une unité commerciale), je souhaiterais évoluer vers un poste de manager commercial.

En effet,, riche de cette formation et d'une expérience de plus 18 ans de commercial terrain, je pense avoir les qualités requises pour ce type de poste.



Mes compétences :

Commercial

Mobilité nationale et internationale

Ecoute client

Capacité relationnelle