Cyril GUILLET

Manager, consultant senior et chef de projet en Sécurité de l’Information. J'ai su évoluer ces 12 dernières années dans le développement / intégration, puis dans l’administration des systèmes, des réseaux et de la sécurité, ensuite en tant que RSSI / Directeur de projet PCI-DSS d’une filiale de banque spécialisée dans la monétique.



Je possède aujourd'hui un important bagage technique et organisationnel notamment sur la gestion de projets et les standards de sécurité.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipe

Sécurité des systèmes d'information

Chef de projet

Management de projets