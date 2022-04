Cyril GUILLOREAU

Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Gestion du changement

• Gestion de contrats

• Mise en place d'organisations

• Etude d’opportunités

• Elaboration de cahier des charges

• Gestion d’appels d’offres

• Modélisation de processus métiers



Maîtrise d’œuvre

• Direction de projet

• Tierce maintenance applicative



Compétences transverses

• Gestion de la sous-traitance

• Pilotage d’activités

• Recrutement technique

• Qualité

• Maintien de la compétence



Connaissances métier et entreprises

• Transport : RATP, STIF, Matra Transport

• Télé-billettique : RATP, STIF

• Distribution, SAV : RATP, STIF

• Energie : EDF, Cegelec

• Courrier : La Poste, PTT Luxembourg

• Cartes Bancaires : RATP, STIF

• Helpdesk : France Télécom, ANPE

• Assurance : Générali, Zurich Assurance, Guardian

• Ressources Humaines : RATP

• Services : CSC, Cap Gémini, Imélios

• Progiciel : Apogée Communication

• Santé : Service de Santé des Armées.



Méthodologies

• Merise, Itil, Uml, Gecofi, Lean Six Sigma



Savoir être

• Anticipation, autonomie, écoute

• Adaptabilité, initiative, conviction

• Esprit d’équipe, Créateur de sens



Formations complémentaires

• PNL : Praticien 1

• Unités d'enseignement (CNAM)

• Management et organisation des entreprises

• Principes, outils et pratiques du management



Principaux postes

• Responsable de domaine

• Directeur/Chef de projet

• Assistance maîtrise d’ouvrage

• Auditeur qualité

• Formateur en gestion de projet



Langues

• Anglais : Lu, écrit, parlé



Mes compétences :

Billettique

Cahier des charges

Chef de projet

Conduite du changement

Direction de projet

Distribution

Formation

ITIL

Lean

Lean Six Sigma

Merise

MOA

PMP

RAD

Responsable de domaine

Six Sigma

Transport

UML