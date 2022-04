Cyril HALLEBARD

Bonjour, je me présente, Hallebard Cyril, après avoir réussi mon expérience de responsable de magasin de chaussures, je recherche a explorer une autres branches du commerce. Je suis sérieux, ponctuel et j'ai d'autres qualités qui me serviront pour devenir commercial dans une société sérieuse et dynamique

Je me tiens ouvert a toutes discussions pour expliquer plus précisément mes motivations

cordialement.



Mes compétences :

Vente

Management