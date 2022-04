Cyril HARDOUIN

Passionné de système économique et une volonté de comprendre le monde d’aujourd’hui, j’ai entrepris une formation en licence d’économie à la Garde. Apres deux années passées à étudier divers auteurs comme John Maynard Keynes et découvrir des matières comme la comptabilité ou encore le marketing, j’ai changé de direction pour intégrer une école de commerce. Mon choix c’est donc porté sur Euromed.



Cette école portait en elle les valeurs et ambitions auxquelles j’ai tout de suite adhéré. C’est pour cela que j’ai commencé mon cursus d’ingénieur d’affaires. Cela m’a permis d’évoluer dans un environnement B to B qui est en plein essor de nos jours. J’ai pu y rencontrer beaucoup de personne issu d’un milieu plus technique que mon profil ce qui a développé ma connaissance dans certains domaines.



A partir de la première année de Mastère et en corrélation avec mon projet professionnel, j’ai décidé de continuer ma formation en alternance pour pouvoir découvrir le monde de l’entreprise. Mon choix c’est donc porté sur Eurocopter qui m’a rapidement intégré au sein de son entité.