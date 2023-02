Actuellement Business Development Manager au sein du premier laboratoire privé d'Europe en Physique des Chocs et du leader mondial de la fabrication de canons à gaz.



Dôté d'un goût particulier pour l'innovation et la technologie, je suis de près les industries aéronautique, spatiale et de défense



Mes compétences :

Vente

Marketing

Défense

Management

Communication

Business development

Aéronautique

Aerospace

Matériaux

Génie mécanique