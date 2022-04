Marc GIROMINI

Maquettiste, Infographiste, puis chef de Studio depuis de nombreuses années maintenant,

je connais très bien les solutions éditoriales et les problématiques liées à leur mises en place.

Très compétent également en publications électroniques : pdf intelligents, formulaires, site web, base de données, e-mailing.

Je possède des compétences web : HTML, CSS3, Wordpress, Joomla, Prestashop et notions Javascript.

Je suis actuellement free-lance.



Mes compétences :

Budgets

Communication électroniques

FileMaker Pro Mac et Windows

MacIntosh, Apple

Solutions éditoriales

Arts graphiques

JavaScript

WordPress

Joomla!

HTML

Cascading Style Sheets

X500

FileMaker Pro for Windows

Adobe