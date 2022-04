Cyril HAZARD

De formation Commerce International confirmée par des expériences au sein de PME et de grand groupe du transport, j'ai acquis beaucoup de compétences et de connaissances, en particulier dans le transport national et international. Je suis polyglotte et représente une vraie valeur ajoutée pour une entreprise. Je souhaite travailler dans les relations internationales ou etre le lien entre une entreprise étrangère et ses filiales en France. Je recherche un poste dans le transport ou dans un autre domaine d'activitré. Je suis mobile, meme à l'international.



Mes compétences :

Management

International

Suivi clients

Transport

Sport

Informatique

Négociation

Prospection commerciale

Affretement international

Prospection téléphonique

Industrie

Windows

Tourisme

Organisation d'évènements

Commercial

PME

Logistique

Export

Express tous véhicules + PL + SPL

Affrètement Lots partiels et complets nationa

Commerce

Recrutement

Prospection

Relation client

Développement commercial

Prospection clients

Transport international