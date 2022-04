Cyril HOMONT

Diplomé de l'ISEL en 2006, je suis à ce jour Responsable Achats & Supply Chain, membre du comité de direction pour

Matrox Équipements et Hardi Evrard, sociétés du groupe Exel implantée dans la fabrication et la vente d'appareils agricoles. Manager d'une équipe de 20 personnes en charge des achats, des approvisionnements, de l'ordonnancement, de la réception et de l'expédition de pièces détachées.



Mes compétences :

Informatique

Management

Amélioration continue

supply chain

Gestion de production

Gestion de projet

Planification

Achats

logistique

Approvisionnement