Cyril HOTTEVART

Intermediaire d'assurances, l'assurance est mon metier depuis 1999

Ce vecu fait de moi un interlocuteur facilitant et pragmatique pour mettre en ouvre vos programmes d'assurances.



Mes domaines d'intervention et mes competences techniques concernent principalement les risques suivants :



- Industriels et Entreprises

- Responsabilites Civiles

- Transport et Marchandises Transportees

- Flottes

- Risques Speciaux, Risques techniques

- Pertes d'exploitation

- Les Assurances de Personnes : Sante, prevoyance, retraite, homme cle

- L'epargne



Je suis egalement membre du Centre des Jeunes Dirigeants( CJD) au sein de la section du Mans, de 2008 �� 2012 ou je m'occupais entre autre du recrutement et de l'integration des nouveaux membres. Depuis 2014 j ai integre la section de Rennes.

Je participe egalement depuis 2013 a relancer la jeune Chambre Economique (JCE) de St Malo, et suis membre d'une des deux sections Rotary de St Malo.



Mes compétences :

prévention

Commercial

Risques industriels

Audit technique

Courtage

Assurance

Management