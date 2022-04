Cyril INARD

Tout au long de mon parcours professionnel, ma volonté a été de développer un savoir-faire multidisciplinaire à l’interface de la chimie et de la biologie. Tout en approfondissant ma formation de chimiste en synthèse organique, mes différents contrats de recherches m’ont permis de développer des compétences dans des domaines essentiels et diversifiés tels que la chimie organique, la chimie des nanoparticules, la biologie moléculaire, la biochimie, la bioinformatique, la modélisation moléculaire et le docking.



Mes compétences :

 Chimie Organique

Chimie des Nanoparticules

Biologie moléculaire

Biochimie

Modélisation moléculaire

Docking