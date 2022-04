Cyril ISONZO

De niveau BTS et passionné par les grands projets énergétiques industriels et tertiaires. Mon objectif étais de devenir chargé d'étude au sein d'un B.E. d'entreprise ou chargé d'affaire.

Cependant, après m'être forgé une solide expérience de chantier, je décide de lancer ma propre entreprise de plomberie chauffage.

ROUGE & BLEU est une micro-entreprise de proximité avec une identité écologique et responsable dans l'ère du temps.

Elle satisfera tout vos projet de plomberie et de chauffage, que ce soit de la rénovation ou de l'habitat neuf.



Mes compétences :

Gestion de projet

Chauffage

Bureau d'études

Plomberie