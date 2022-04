Karine FENOY-GARCIA

Gestion Commerciale / Administrative / Secrétariat à domicile:

- Saisie de vos bons de commande, devis et factures (fournisseurs/clients)

- Suivi de vos clients et relances de vos factures

impayées

- Contrôle et paiements de vos factures fournisseurs

- Saisie et mise en forme de documents divers (courriers, lettres,...)

- Tri, classement, archivage de dossiers

- Retranscription Audio et vidéo (entretiens,

interviews, réunions,...)



Standard :

- Accueil téléphonique

- Gestion de plannings, prise de rendez-vous



N'hésitez pas à aller sur :



https://www.facebook.com/poleadministratif/





TARIF STANDARD : 5 euros/heure --- OFFRE EXCEPTIONNELLE !!! -----



Plate-forme s'adressant aux professionnels se trouvant en France métropolitaine.