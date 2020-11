Conseiller immobilier indépendant sur le secteur de Cannes, je suis membre du réseau I@D France.

I@D est un réseau d'agents commerciaux indépendants, fonctionnant sur le principe de la dématérialisation d'agence immobilière et du partage d'affaires.



En plus d'une approche nouvelle du métier de conseiller immobilier, I@D propose, grâce au marketing de réseau, de développer sa propre organisation. Ainsi vous étendez vos domaines de compétences et augmentez vos revenus en devenant Manager.



Actuellement Manager, je m'occupe de former une équipe commerciale afin de les accompagner dans leurs futures réussites.



Je recrute des conseillers(ères) immobiliers ventes et/ou locations avec une âme d'entrepreneur, afin de développer des régions à fort potentiel, la région PACA notamment.

Vous serez indépendant et travaillerez depuis votre domicile tout en étant formé, conseillé et accompagné. Vous serez intégré dans une équipe commerciale avec l'objectif de devenir parfaitement autonome, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de développer votre propre organisation.

Vous disposerez d'outils informatique exclusif complet et performant.



PROFIL Recherché:

Homme ou Femme de terrain, véritable challenger, vous avez avant tout l’envie de réussir et d’entreprendre, vous êtes organisé, tenace et rigoureux. Une première expérience commerciale est préférable. Débutant en immobilier accepté, nous organisons entre 60 et 80 formations par mois. Rémunération à la hauteur de vos ambitions.

Pour avoir une idée sur le concept I@D:

La certification ISO 9001 confirme une méthode fiable à tous les niveaux.

Et enfin sans doute le plus important, l'organisation que vous créez est votre propriété, elle est donc cessible ou transmissible. Alors vous hésitez encore?



Bien cordialement



Cyril Jacopin 06 71 27 59 78

cyril.jacopin@iadfrance.fr



Mes compétences :

Negociateur

Immobilier

Management

Marketing relationnel

Vente