Cyril JAKUBOWICZ

L'Institut National du Cancer a une vocation d'Agence nationale sanitaire et scientifique en cancérologie. Il est chargé d'impulser et de coordonner la lutte conte le cancer en France, de mettre en œuvre une politique de recherche sur le cancer et de garantir aux malades l'égalité d'accès aux soins.



Au sein du département Recherhce en Sciences Humaines de l'Institut National du Cancer, ma mission recourvre les activités suivantes:



Gestion de projets :

Gestion d'appel d’offre pour une enquête auprès de 1 800 patients sur la qualité de vie des patients atteints de cancer portant sur les affections du goût en chimiothérapie. Coordination de l’enquête menée par TNS SOFRES. Budget: 270 000 euros.



Organisation de colloques scientifiques :

Cancer : de l’utilité du Principe de Précaution, Ministère de la Santé, Paris, 12 décembre 2005, Sciences Humaines et Cancérologie, Ministère de la Recherche, Paris, 24 mai 2006 et Journées Scientifiques Sciences Humaines et Sociales et lutte contre le cancer, Espace Landowski, Boulogne, 14 et 15 juin 2007. Budget unitaire: 35 000 euros pour 250 participants en moyenne par colloque.



Animation de la Recherche :

Conception et élaboration de projets et programmes de recherche. Réalisation d’études préparatoires à un programme de recherche sur la qualité de vie des patients atteints de cancer. Rédactions d’articles scientifiques et communications dans des colloques scientifiques (Cf. plus bas).

Rédaction d’appel à projet de recherche (Qualité de vie, Relation Patients-Médecins, Autonomie du patient).

Budget : entre 500 000 et 1 000 000 euros.



Rédaction d’articles scientifiques : Revues à comité de lecture : Jakubowicz C. Chimiothérapie et plaisir de s’alimenter. Eclairage des sciences humaines. Oncologie 2006 ; 8 : 170-4



Revues Professionnelles : Jakubowicz C. Vers une culture de prévention ? Un problème de définition et de distinction conceptuelle. Bulletin du Cancer 2007 ; 94 (7-8) :734-9 ; Jakubowicz C. Troubles du goût et de l’alimentation chez les malades du cancer traités par chimiothérapie. Médecine et nutrition 2006 ; 4 : 157-178, Jakubowicz C. Apports des Sciences Humaines à la compréhension et la prise en charge des problèmes d’alimentation. Réseaux Cancer 2006 ; 4 : 157-178.



Communication en colloques scientifiques : Jakubowicz C. Présentation de la synthèse des résultats de l’enquête sur les difficultés alimentaires liées à une chimiothérapie.

18th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT). Paris, 8 février 2007.



Jakubowicz C. Perspectives psychologiques et sociologiques sur les désordres gustatifs du patient en chimiothérapie.

Premier Colloque Scientifique Francophone Nutrition et Cancer. Paris, 8 novembre 2006.



Jakubowicz C. Alimentation et qualité de vie de la personne soignée. Rencontre parisienne des infirmier(e)s d’oncologie et d’hématologie. Paris, 13 juin 2006.



Jakubowicz C. Problèmes alimentaires chez le malade du cancer traité par chimiothérapie.

17th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT). Paris, 30 janvier-2 février 2006.



Mes compétences :

Change Management

Conseil

Conseil en organisation

Gestion de projets

High tech

Management

Management de projets

Management du changement

Mobile

Musique

Organisation

Recherche

Téléphonie

Téléphonie mobile