Cyril JOIGNANT

Ingénieur en conception mécanique diplômé de l'UTBM, je suis fermement intéressé par l'ensemble des systèmes mécaniques existants ou à inventer. Mes études d'ingénieur m'ont poussé à concevoir des produits divers et variés tels qu'un sous-marin à propulsion humaine, un orgue de barbarie, un presse agrumes automatique, un réducteur de turboréacteur ou encore des outillages spéciaux.



Mes expériences en tant que stagiaire m'ont permis de travailler sur des projets tels que l'industrialisation de la planche de bord de la DS5 de PSA (Visteon Systèmes Intérieurs, 2010) ou la création de règles de conception pour des roulements sphériques à vocation éolienne (NTN-SNR Roulements, 2011-2013).



Mon expérience en tant qu'ingénieur conception dans le bureau d'études éolien de NTN-SNR Roulements m'a permis de faire face à des problématiques peu courantes dans un organe mécanique d'apparence commune. J'ai eu ainsi le privilège de concevoir tout ou parties de roulements d'arbres lents d'éoliennes off shore (roulements d'env. 3m de diamètre pour des éoliennes atteignant 160m d'envergure).



Bonnes connaissances en CAO4D, KLM, PDM et PLM. Notions d'éco-conception.

Connaissances en programmation : VBA, Fortran, Java (en cours d'apprentissage), Pascal, batch.



Par ailleurs, je suis titulaire du BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur) spécialisé en adolescence et séjours itinérants en France ou à l'étranger et je travaille avec les enfants pendant les vacances.



J'ai également pris une place de choix dans l'organisation de différents événements :

- Co-responsable bénévoles du FIMU depuis 2011

- Co-responsable d'animation du gala de l'UTBM en 2010

- Juge de sélections musicales sur divers tremplins

- Bénévolat divers (installation son & lumières, barman...)



Mes compétences :

Visual studio

Product Lifecycle Management

Ms office

Conception mécanique

Propriété industrielle

Knowledge Lifecycle Management

Catia v5

Solid edge

Conception

SolidWorks

VBA

CAO

PLM

Mécanique

Product Data Management

Pro engineer WF3/Creo 2

Cotation fonctionnelle

Cotation hiérarchisée