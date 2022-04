Cyril JOLLY

Après une formation Master II en électronique, j'ai travaillé à LUPUS Electro (sous-traitance électronique) où j'ai eu les responsabilités en terme de responsable bureau études électroniques, responsable atelier et contrôle pour un produit ferroviaire, chef de projet pour des produits esthétiques, responsable méthodes.

Cela m'a permis de développer un véritable savoir-faire dans le domaine industriel notamment dans différents secteurs (médical, militaire, aéronautique, ferroviaire, péri-automobile,...) pour des clients connus (General Electrics, Thalès, Safran, Nexter, BarcoView, Alstom,...)

Au sein de Phénix Electronique en tant que Responsable méthodes/industrialisation , j'ai travaillé essentiellement sur des produits pour des clients du domaine aéronautique. (clients : Technofan, TFE Electronics, LMB aerospace, Convergy, Codechamp…) en terme d'interface technique et de gestion technique suivant IPC-WHMA-A-620 et IPC-A-610.

Après chez Air Systems, je faisais le suivi des fabrications de bancs dédiés pour des clients appartenant aux domaines aéronautique, spatial, agricole,...

Désormais chez Aria Electronique, après avoir été responsable Industrialisation et Test pendant 1 an, je suis maintenant responsable Méthodes et Industrialisation dans une petite entreprise qui me convient.



Mes compétences :

Visual Basic

OrCAD

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

ISO 900X Standard

Cegid

Autocad

Adobe Acrobat

IPC-WHMA-A-620