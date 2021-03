Guillaume SENSEBY

Actuellement directeur commercial , mon expérience professionnelle m’a permis de développer des savoir-faire dans l'administration des ventes, le pilotage et la coordination de projets mais également le relationnel clientèle et fournisseur.



De nature méthodique et organisé, expert en administration des ventes, j’ai à mon actif de nombreuses expériences réussies dans le domaine de la gestion de production, de la logistique Supply Chain mais également dans le pilotage et gestion de processus et procédures qualité.

Mes collaborateurs ont d'ailleurs souvent souligné mon caractère analytique, ma ténacité ainsi que ma rigueur dans la gestion des dossiers.



Mes compétences :

Lean management

Excel

silog

Windows

Photoshop

Word

publisher

Processus qualite

Formateur Processus

Airbus A319 Aircraft

SAP