Karine DARRIAUT

Véritable partenaire de l'entreprise, ayant réussi à créer moi-même mon entreprise et l'ayant fait évoluée sainement, je sais respecter et m'adapter à de nouvelles politiques de développement propre à chaque secteur.

Ayant eu de solides expériences de terrain, ayant également eu à gérer un atelier de fabrication (agencements spécifiques, réalisations sur mesure aciers, bois, en agencement et aménagement, marchés publics et grands projets) je sais également développer un fort relationnel, et établir des relations durables et de confiance.



Mes activités m'ont amenées à rechercher de nouveaux marchés, rechercher de nouveaux produits et sous- traitants, à prendre contact avec les nouveaux clients et décideurs, proposer des solutions techniques, faire les suivis de chantiers, les gestions des plannings et avancements sur site...)

Forte de cette expérience très technique j'ai ainsi mené de front la double charge d'entrepreneur et de chargée de missions sur terrain.



Sachant prendre en charge au sein d'une équipe, un projet depuis sa gestation jusqu'à la réalisation finale et la remise des DOE, j'ai souhaité mettre mes compétences en région Auvergne depuis 2009.



Je suis actuellement en activité au sein de l'entreprise OCEBLOC, bassin Clermontois, entreprise de conception et de réalisation de bâtiments modulaires, en tant que chargée d'affaires

(Etude des dossiers, propositions d'implantations -CAO-, et solutions techniques, implantations sur site et suivis des ouvrages maçonnés, raccordements,...chargée de travaux et respects sdes normes en vigueur), ce poste étant également à forte propension commerciale.



Logiciels: DesignCad / AutoCad /Envisioneer .



Consciente des impératifs d'une entreprise sur un plan humain, relationnel, mais aussi administratif, et en adéquation avec les enjeux économiques; je souhaite être une collaboratrice active et responsable.



Mes compétences :

Contact téléphonique prospects