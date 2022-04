Karine DARRIAU

Plus de 18 ans d'expériences dans le modélisme habillement.

Durant toute ma carrière, j'ai travaillé sur divers produits et différents domaines comme la layette, le junior, la femme et l'homme.

Cette grande richesse de produits et de secteurs m'ont amené aujourd'hui dans l'univers du chapeau.

Curieuse et polyvalente, je suis une modéliste très complète.

LECTRA MODARIS V6/V7----DIAMINO

FITNET 2.4 BODYFIT SITE MANAGEMENT (SUR-MESURE)

GERBER 8.2 .



Mes compétences :

Lectra V6

Patronage

Fitnet

Gerber 8.2

Bodyfit

Site Management

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Illustrator