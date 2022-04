Aurélie BRUNEAU

Polygone Conseil RH est un cabinet qui a une approche globale des Ressources Humaines grâce à ses trois départements spécialisés : Recrutement, Formation, Solutions RH.



Nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie RH en leur proposant des prestations sur-mesure.

Notre leitmotiv proximité et professionnalisme.

Ma mission en qualité de Chargée de Recherche est de détecter les compétences rares.



Voici de belles opportunités à pourvoir :



TERTIAIRE

CDI

- Technico-Commercial BtoB Aménagement Extérieur H/F - Sud 85 / 17

- Technico-Commercial Itinérant BtoB H/F Nord est et Sud Est



INDUSTRIE

CDI

- Automaticien H/F – 85

- Dessinateur conception mécanique H/F – 85

- Technicien de Maintenance H/F - 85

- Développeur Informatique H/F - 85

- Extrudeur H/F - 85



Retrouvez l'ensemble de nos offres sur Polygone RH.



Intéressé(e), vous pouvez me contacter au 02.30.31.00.33 ou me transmettre votre candidature à l'adresse suivante : recrutement1@polygone-rh.fr



