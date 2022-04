Clément TICHADOU

Je suis Ergonome - UX Designer et je suis intéressé par le domaine des IHM.



- > Cursus universitaire en Ergonomie Cognitive et Psychologie Cognitive (2008-2013)

- > Conception/optimisation d'interfaces homme-machine



Spécialités : Analyse de l'activité, diagnostic et recommandations

Outils de conception : AXURE

Méthodes : Questionnaires, entretiens, entretiens d'autoconfrontation, tests utilisateurs, focus group



Mes compétences :

Permis de conduire B

C2I

Niveau 1 de Plongée

Rédaction

Capacités oratoires

Travail en équipe

Synthèse