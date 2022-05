Sabrina PHILIPPE

Psychologue du développement de l'enfant et de l'adolescent, diplômée en juin 2013, je cherche à élargir mon réseau par la connaissance de nouveaux psychologues et jeunes diplômés..



Bilan psychologique et cognitif enfants ados

Analyse des pratiques professionnelles

Accompagnement et soutien à la parentalité

thérapie groupale

Thérapie individuelle