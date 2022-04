Cyril JOUSSET

Directeur Administratif et Financier dans une filiale d'un groupe américain côté aux USA.

Supervision et encadrement du service Financier et Ressources Humaines (5 personnes)

Veille comptable, sociale, fiscale et juridique. En charge de l'implémentation pratique des évolutions réglementaires et des évolutions des process financier/contrôle interne Sarbanes Oxley/RH du groupe.

Supervision du reporting mensuel et optimisation des délais de clôture.

En relation avec les CAC, avocats, banque.



Au préalable, j'ai été Superviseur audit au sein du cabinet Deloitte de Tours.

Principalement des missions de commissariat aux comptes et Sarbanes Oxley.

Domaine d'intervention : industrie (équipementiers automobiles), mutuelles, VPC...