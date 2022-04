Cyril KOHLER

Après 3 ans d’études dans le domaine de l’ingénierie de l’eau et 2 ans d’expérience dans le domaine de l’appui technique et la gestion de projet liée à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une organisation œuvrant dans le développement ou un bureau d’étude international dans le secteur, en Europe, en Afrique ou en Asie, au sein duquel je saurais être force d'exécution afin d’atteindre les objectifs fixés. Flexible et dynamique je serai apte à intervenir dans des contextes variés.





Mes compétences :

Management

Appui technique WASH

Pack Office

Gestion de projet

Capitalisation

Suivi et évaluation

Capacity building

Etude/diagnostic