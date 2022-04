Une décennie consacrée aux transformations humaines et organisationnelles me permet aujourd'hui de travailler leurs optimisations.



Mes interventions dans des groupes de dimensions variées, dans des contextes souvent internationaux contribue à une prise de recul et renforce le ciblage du discours.



A l’aune du lean, je m'adresse au comité exécutif des entreprises du CAC40/Fortune100 comme aux opérationnels.



Mes compétences :

Conseil

Team Leadership & Collaboration

Golf

IT Strategy

Organization