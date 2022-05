Olivier KHAMMOUNI

Après 3 ans de formation technique dans l'informatique, je choisis de me spécialiser pendant 2 ans en systèmes d'information et génie logiciel : Découverte du métier de maîtrise d'ouvrage, pratique de projets informatiques sur l'ensemble du cycle de vie logiciel.



Pendant plus de 6 années, j'ai développé une double compétence en finances et en informatiques, en exerçant le métier de consultant chez LIPTON FIT : maître d'ouvrage, chef de projet ou PMO, j'ai eu l'occasion de travailler chez Crédit du Nord, Natixis, BNP Paribas et Dexia.



Depuis 2014, j'ai commencé une nouvelle activité professionnelle, qui me passionne tout autant, sinon plus : j'enseigne les mathématiques en collège et lycée. Quelqu'un a parlé de conduite du changement ?



Mes compétences :

MOA

Finances

PMO

Informatique

Ingénierie

Relationnel