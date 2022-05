Bonjour,



Après un plus de 8 années passées au sein du leader mondial du domaine du conseil et des services SI dans les domaines CRM & BI.



Je souhaite mettre à profit et faire partager mon expérience de manager d'équipe et de chef de projet international (Onshore / Offshore) au sein d'une entreprise cliente dynamique à la recherche de ces compétences.



Si mon profil vous intéresse ou si vous souhaitez avoir de plus amples informations n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse indiquée dans mon profil.



Mickael Huguenin.



Mes compétences :

SQL

Management

Informatique

Gestion de projet

Conseil

GRC

Gestion de la relation client

Chef de projet

Manager

Manager d'équipe

Microsoft CRM